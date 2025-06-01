Диалог «Дети и защитники» состоялся в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

18:49, 01 июня 2025, ПАИ

День защиты детей в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области начался с диалога с ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции Андреем Ключко и Никитой Литвиновым сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

В обсуждении приняли участие как начинающие, так и опытные спортсмены, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство».

Встречу открыла руководитель филиала фонда Надежда Васильева, которая рассказала ребятам о выставке «Отец Героя», проходящей в фонде. Она представила портреты отцов из Псковской области, потерявших своих сыновей в зоне проведения спецоперации, и подчеркнула важность памяти, которую новые поколения псковичей будут хранить и передавать дальше.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области









Андрей Ключко, кадровый военнослужащий с богатым опытом службы в горячих точках, поделился своими воспоминаниями о службе и отметил, что специальная военная операция стала завершающим этапом его карьеры. Он также рассказал о том, как передал свою профессию сыну, который в 2022 году окончил военное училище и добровольно отправился в зону СВО, где по сей день добросовестно выполняет свой воинский долг.

Участник специальной военной операции и самый молодой социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Никита Литвинов оказывает помощь уволенным участникам СВО в возвращении к мирной жизни. Он поделился воспоминаниями о том, что поддерживало и вдохновляло его и его боевых товарищей во время службы. В частности, он рассказал о письме, которое получил от ученицы пятого класса накануне наступательной операции: поддержка этой маленькой девочки и её вера в то, что всё будет хорошо, стали значительным источником вдохновения для бойцов. Никита Литвинов также обсудил со школьниками свои занятия спортом, поделился советами о подготовке к соревнованиям.

«Довольно символично, что в День защиты детей наши ветераны, которые защищают и детей, и Отечество, первыми поздравили фонд с двухлетием работы и с первым летним праздником», – отметили в фонде.

Отметим, что в честь праздника команда филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовала для детей защитников праздничную программу.

С двухлетием службы фонд и гостей праздника поздравили заместитель Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, депутат Псковской городской Думы и региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко, а также заместитель директора ПАО «Промсвязьбанк» Елена Ледок.