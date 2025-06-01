Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио
Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что чемпион мира отправился в кругосветное путешествие.
«Для Псковского флага это юбилейная 30 страна!» – подписал пловец.
Ранее сообщалось, что Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене.
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Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио