Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио

19:58, 01 июня 2025, ПАИ

Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что чемпион мира отправился в кругосветное путешествие.

«Для Псковского флага это юбилейная 30 страна!» – подписал пловец.

Ранее сообщалось, что Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене.

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