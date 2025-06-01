О подвигах советских снайперов рассказал Михаил Ведерников

23:44, 01 июня 2025, ПАИ

О подвигах советских снайперов рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео в рубрике «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

«Этот выпуск записываю на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе. В этом году соревнования приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. И это стало поводом рассказать о самых результативных стрелках Красной армии», – уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что массовая подготовка снайперов началась с первых дней войны в специально созданных школах и на сборах. Тысяча человек быстро запустила новое армейское движение – снайперов-истребителей, среди которых были ворошиловские стрелки, спортсмены и охотники. В феврале 1942 года в Ленинграде прошёл фронтовой слёт снайперов, собравший более шести тысяч участников.

Михаил Ведерников отметил, что многие снайперы, особенно девушки, стали национальными героями. Он привёл в пример Наталью Ковшову и Марию Поливанову из 3-й Московской коммунистической дивизии, которые уничтожили более 300 фашистов. 14 августа 1942 года они попали в окружение недалеко от деревни Сутоки во время тяжёлых боев за Рамушевский коридор. Не сумев отбиться, они взорвали себя и окруживших их врагов. Обе стали Героями Советского Союза посмертно в возрасте чуть более 20 лет. В поисковой среде появилось выражение, отрицавшее подвиги Красной армии: «Его бы под Сутоки».

В 1943 году была создана Центральная женская школа снайперской подготовки, и девушек-снайперов стало ещё больше. Из стен школы вышли почти две тысячи воспитанниц, которые истребили 12 тысяч фашистских оккупантов.

«Например, рота первых выпускниц школы в составе 3-й ударной армии прошла боевой путь от Великих Лук до Берлина. Среди них была и уроженка Псковской области Валентина Николаевна Степанова, бывшая работница офицерской столовой. После обучения в школе она служила снайпером в 52-й гвардейской стрелковой дивизии. Дошла до Берлина, награждена двумя орденами Славы и медалями», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что о других уроженцах Псковской земли можно почитать на сайте проекта «Советские снайперы», и подчеркнул, что автор проекта проделал большую и кропотливую работу.

Михаил Ведерников также отметил, что результативность снайперов трудно переоценить. В мае 1943 года генерал-полковник Аполлонов сообщал о подготовке более 27 тысяч снайперов в войсках НКВД, которые уничтожили и ранили свыше 180 тысяч фашистов. Он также упомянул, что о советских снайперах говорили на международном уровне и американские газеты отмечали их мастерство на фронте, что вынудило немцев массово производить оптические прицелы и обучать своих снайперов.

Губернатор подчеркнул, что американцам довелось и лично встретиться с лучшими стрелками Красной армии, когда в 1942 году советская делегация приняла участие в Международном студенческом конгрессе в США. В числе делегатов были снайперы Владимир Пчелинцев и Людмила Павличенко. Поездка была связана с задачей подтолкнуть союзников открыть второй фронт.

Перед многотысячной толпой в Чикаго Людмила Павличенко произнесла легендарные слова: «Мне 25 лет. На фронте я успела уничтожить 309 солдат и офицеров противника. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» – процитировал Михаил Ведерников.

«К сожалению, прятались они ещё долго. Второй фронт был открыт только спустя почти два года. Друзья, мир меняется, но во все времена народ нашей страны был готов подняться на защиту Отечества. Бывало, что и вчерашние работники столовых превращались в грозу немецких офицеров. Мы всегда будем помнить и гордиться теми, кто проложил путь к Великой Победе. И сделаем всё, чтобы о них не забыл весь мир», – заключил губернатор Псковской области.