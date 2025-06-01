Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

21:22, 01 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён самым результативных стрелкам Красной армии.

«Владимир Пчелинцев, Людмила Павличенко, Наталья Ковшова, Мария Поливанова – имена советских снайперов хорошо известны не только в нашей стране, но и за её пределами. Среди снайперов были и уроженцы Псковской земли», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор уточнил, что подробнее о снайперах можно узнать на сайте проекта «Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Михаил Ведерников подчеркнул, что почётный гость чемпионата и первенства по практической стрельбе, президент ФПСР Михаил Гущин, по его мнению, очень точно отметил, обращаясь к участникам соревнований, что сражения выигрываются не количеством батальонов, а числом метких стрелков. Он добавил, что истории о снайперах Великой Отечественной войны служат тому подтверждением.

«Мы всегда будем помнить и гордиться теми, кто проложил путь к Великой Победе», – заключил Михаил Ведерников.