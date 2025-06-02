Жителям Псковской области напомнили о мерах безопасности при эксплуатации банных печей

07:58, 02 июня 2025, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые следует выполнять при эксплуатации банной печи и печного оборудования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поход в баню – это старая добрая традиция, любимый способ расслабиться и отдохнуть душой и телом. Но не стоит забывать, что баня – это место, где огонь играет важную роль, а значит, и риск возникновения пожара достаточно высок», – заметили сотрудники ведомства.

Следует внимательно следить за исправностью печей и дымоходов, не допуская их перегрева. Важно не оставлять печь без присмотра, так как за топкой необходимо постоянно наблюдать. Нельзя доверять детям розжиг или контроль за печкой. Защитные термоэкраны на стенах и потолке являются обязательным условием для обеспечения безопасной парной.

Кроме того, деревянные или другие легковозгораемые предметы должны располагаться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть должным образом изолированными.

«Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: не пить в бане спиртное, курить, сушить над печкой одежду», – заключили в ведомстве.