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Культура

Акция «Веди родителей в музей» стартует в Псковской области 6 июня

Акция «Веди родителей в музей» стартует в Псковской области 6 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

До 22 июня владельцы Пушкинской карты смогут не только бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, но и получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Подробности акции и полный список учреждений-участников можно найти на сайте национальныепроекты.рф.

Организатором акции выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минкульта РФ.

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