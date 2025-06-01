Акция «Веди родителей в музей» стартует в Псковской области 6 июня

09:37, 02 июня 2025, ПАИ

Акция «Веди родителей в музей» стартует в Псковской области 6 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

До 22 июня владельцы Пушкинской карты смогут не только бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, но и получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Подробности акции и полный список учреждений-участников можно найти на сайте национальныепроекты.рф.

Организатором акции выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минкульта РФ.