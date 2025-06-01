Спектакль на воде «Всё утопить!» покажут в дендропарке Пскова

10:19, 02 июня 2025, ПАИ

8 июня в дендропарке Пскова пройдут показы спектакля на воде «Всё утопить!», созданного режиссёром Вячеславом Игнатовым специально к Дням пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В основе спектакля – произведение Александра Пушкина «Сцены из Фауста», но постановка выходит за рамки оригинала, пересекаясь с другими сюжетами классика.

В шоу на воде будут задействованы плавучие объекты, зрелищные огненные эффекты, фонтаны и фейерверк. В спектакле примут участие более 20 артистов: акробаты, гимнасты и танцоры.

Запланированы два показа в 16:00 и 19:00. С 2 июня в кассе филармонии начинается выдача пригласительных билетов. В одни руки можно получить не больше четырёх билетов. Пригласительные нужны на каждого человека.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.