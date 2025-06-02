3 июня в Псковской области начнётся выплата пособий за май

10:22, 02 июня 2025, ПАИ

В июне отделение Социального фонда России по Псковской области перечислит на банковские счета получателей детские пособия за май, сообщили ПАИ в учреждении.

3 июня псковские семьи получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР.

5 июня жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

6 июня будет досрочно перечислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.