Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет

13:08, 02 июня 2025, ПАИ

Плюсы переселения соотечественников из стран Балтии в Псков назвал член общественного совета при комитете по труду и занятости Псковской области Павел Сидоров на пресс-конференции, посвящённой форуму «Псковская область: место, где хочется жить» в понедельник, 2 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Псков – это мой сознательный выбор, который я сделал ещё в 1989 году, когда я впервые попал в этот город. Я в него влюбился и где-то в подсознании понимал, что хочу жить здесь. Но временно четыре года пожил в Латвии. У меня жена – участник программы переселения. Псков – прекрасный город. Мне нравится его энергетика», – отметил Сидоров.

«Я родился в Риге в 1975 году. Для меня нынешней Латвии не существует, потому что я родился в СССР. Для стран Балтии, я скажу, будущего практически нет. Рекомендую всем соотечественникам переезжать в Россию. Несмотря на то что есть определённые сложности, мы будем решать их вместе. Каждый из нас может созидать, и Псков для этого очень хорошая площадка», – подчеркнул участник форума.

Напомним, форум «Псковская область: место, где хочется жить» пройдёт с 6 по 7 июня. Он будет посвящён 15-летию реализации на территории Псковской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.