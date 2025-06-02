Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет

Плюсы переселения соотечественников из стран Балтии в Псков назвал член общественного совета при комитете по труду и занятости Псковской области Павел Сидоров на пресс-конференции, посвящённой форуму «Псковская область: место, где хочется жить» в понедельник, 2 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: Павел Сидоров. Фото: ПАИ

«Псков – это мой сознательный выбор, который я сделал ещё в 1989 году, когда я впервые попал в этот город. Я в него влюбился и где-то в подсознании понимал, что хочу жить здесь. Но временно четыре года пожил в Латвии. У меня жена – участник программы переселения. Псков – прекрасный город. Мне нравится его энергетика», – отметил Сидоров.

«Я родился в Риге в 1975 году. Для меня нынешней Латвии не существует, потому что я родился в СССР. Для стран Балтии, я скажу, будущего практически нет. Рекомендую всем соотечественникам переезжать в Россию. Несмотря на то что есть определённые сложности, мы будем решать их вместе. Каждый из нас может созидать, и Псков для этого очень хорошая площадка», – подчеркнул участник форума.

Напомним, форум «Псковская область: место, где хочется жить» пройдёт с 6 по 7 июня. Он будет посвящён 15-летию реализации на территории Псковской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео
02 июня 2025

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве
02 июня 2025

Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь
02 июня 2025

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области
02 июня 2025

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице
02 июня 2025

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова
02 июня 2025

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...