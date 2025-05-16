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Общество

Открыта регистрация на форум «Псковская область: место, где хочется жить»

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» пройдёт с 6 по 7 июня. Он будет посвящён 15-летию реализации на территории Псковской области государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Участниками форума станут соотечественники, проживающие в Псковской области, представители национальных диаспор и общественных организаций, иностранные студенты.

Форум станет важной площадкой для обмена знаниями, обсуждения современных тенденций и формирования новых подходов к привлечению и интеграции соотечественников в российское общество.

Цель форума – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

В рамках форума запланированы круглый стол, семинар, презентации возможностей проектов, профтуры на предприятия региона, ярмарка вакансий для временной работы в летний период.

Второй день форума пройдёт в Пушкиногорском районе, где участники смогут посетить Дни пушкинской поэзии и русской культуры, что позволит глубже погрузиться в культурное наследие России и способствовать интеграции новых соотечественников в российское пространство, уточнили организаторы.

Заявки на участие в форуме принимаются до 12:00 29 мая 2025 года. Форма для регистрации: forms.yandex.ru/u/67ecd3fd49af4715ee8ce07b/.

Организатором форума выступает АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник» при поддержке правительства Псковской области.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.

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