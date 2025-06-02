Вопросы трудоустройства гидов и финансирования ФОМС рассмотрели псковские депутаты

14:03, 02 июня 2025, ПАИ

Заседание комитета по труду и социальной политике прошло в Псковском областном Собрании под председательством вице-спикера Игоря Дитриха. Депутаты обсудили предложения о совершенствовании федерального законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Вице-спикер Виктор Остренко представил коллегам проект федерального закона, касающийся сферы занятости. Предложенные поправки регулируют трудоустройство гидов и экскурсоводов, обязывая их либо заключать трудовые договоры с турфирмами, либо иметь статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. Депутат напомнил, что для легализации деятельности гидов и экскурсоводов с 1 марта 2025 года действует обязательная государственная аттестация как механизм проверки профессиональной подготовки этих специалистов.

«Однако при проведении аттестации было выявлено такое обстоятельство: порядка 70 % экскурсоводов нигде официально не трудоустроены», – обозначил проблему, которую призван решить предлагаемый законопроект, Виктор Остренко.

Концепцию проекта коллеги-депутаты поддержали, но сошлись во мнении, что необходимо дополнительно проработать механизм исполнения и контроля предлагаемой нормы.

Председатель комитета Игорь Дитрих попросил прокомментировать инициативу руководителя правительственного комитета по туризму Марину Егорову. Специалист подтвердила целесообразность предлагаемой меры в отношении специалистов, которые фактически являются субъектами экономической деятельности.

В продолжение темы Игорь Дитрих уточнил, все ли экскурсоводы, ранее работавшие на региональном рынке туристических услуг, прошли аттестацию. Выяснилось, что из 700 гидов, включённых в реестр комитета по туризму, аттестацию прошли только 215 человек. «Но следует отметить, что сейчас мы активно осуществляем региональный государственный контроль. Выезжали в Псков, Печорский район, Гдовский район, и не было зафиксировано ни одного случая оказания услуг без подтверждения аттестации», – подчеркнула Марина Егорова. Пользуясь случаем, депутат Елена Даньшова обратила внимание контролирующего органа, что зачастую экскурсоводы работают с туристическими группами без беджа, хотя это требование установлено законом. Марина Егорова обещала обратить на этот факт особое внимание.

Также Игорь Дитрих в очередной раз поднял проблему контроля за деятельностью инструкторов-проводников, сопровождающих туристов в охотничьих и рыболовных турах. Руководитель исполнительного органа признала актуальность этой темы, отметив при этом, что на данный момент на территории Псковской области нет ни одного официально зарегистрированного инструктора-проводника.

В итоге члены парламентского комитета проголосовали в поддержку законодательной инициативы.

Депутаты также рассмотрели обращение законодателей Орловской области в правительство РФ по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в сфере обязательного медицинского страхования. Игорь Дитрих пояснил, что речь идёт о недостатках действующей методики распределения субвенций из бюджета федерального фонда. «Действующая методика не учитывает ряд объективных факторов, например демографические особенности и разницу в стоимости оказания медицинских услуг в разных регионах. Это приводит к недостаточному финансированию системы здравоохранения субъектов РФ и, как следствие, к росту задолженностей медицинских организаций», – отметил вице-спикер.

Руководитель регионального ФОМС Валентина Альбова выступила на комитете с однозначной поддержкой позиции депутатов о необходимости корректировки методики субсидирования регионов. «Конечно, это даст возможность регионам выйти на более достойный уровень финансового обеспечения сферы здравоохранения», – озвучила экспертное мнение специалист.

Председатель правительственного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко также «двумя руками» поддержала предложенные изменения в сфере обязательного медицинского страхования, отметив, что Псковская область ранее уже обращалась по этому поводу в федеральные органы власти.

Члены комитета согласились с необходимостью пересмотра федерального законодательства в части методики распределения средств ФОМС.