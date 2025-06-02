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Общество

Уроженца Павлодара разыскивают в Псковской области

44-летнего уроженца Павлодара Анджея Лобанова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Он жил в Пскове на улице Петровской. С 1 января 2011 года утратил связь с родственниками, а с 2022 года до настоящего времени его местонахождение остаётся неизвестным.

Рост мужчины составляет около 190–195 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и серые с оттенком голубого глаза. Особые приметы: послеоперационный шрам на груди, шрам вдоль мизинца на правой руке и сросшиеся фаланги нескольких пальцев на ногах.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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