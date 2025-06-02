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Общество

​Сергей Николаев предложил создать студотряды спасателей-поисковиков на базе ПсковГУ

Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев предложил создать студотряды спасателей-поисковиков на базе вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Эту инициативу он озвучил на встрече с руководителем штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа «Российские студенческие отряды» Владимиром Соболевым и специалистом отдела регионального взаимодействия и развития РСО Анастасией Маляновой.

Участники диалога также обсудили перспективы взаимодействия и реализации патриотических, творческих, образовательных молодёжных проектов на базе вуза.

Ранее сообщалось, что масштабные совместные учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и представителей Главного управления МЧС России по Псковской и Новгородской областям, СК России, МВД России, добровольцев, Национального центра помощи и ВСКС прошли на минувшей неделе в Пскове.

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