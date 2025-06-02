Поля и огороды превратились в болота: будут ли псковичи с овощами этой осенью

23:19, 02 июня 2025, ПАИ

В последний день весны постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный побывал на рыбалке, но из-за дождливой погоды решил также разведать обстановку в огородах псковичей и после увиденного задался вопросом: «А будут ли псковичи с овощами этой осенью?»

Весна 2025 года прошла. Злая она выдалась в Псковской области: и холодная, и сырая. Дожди почти во всём 60-м регионе лили весь май если не каждый день, то через день. По информации синоптиков, в Пскове 26 майских дней были пасмурными, облачными, чаще с осадками и лишь пять дней оказались солнечными. За май в области выпало 102 миллиметра осадков, что намного выше нормы (58 миллиметров – средний месячный показатель). Наиболее интенсивные осадки (до 28 миллиметров), сопровождавшиеся грозами и сильным ветром, были 29–30 мая.

Майская погода принесла много проблем псковскому сельскому хозяйству.

В последний день мая я побывал на севере Печорского района (деревни Кулье, Заболотье, Замошье и другие). Без слёз на поля и огороды не взглянуть. Они превратились в арыки и болота. Трудолюбивые местные жители на плодородных землях посадили лук, чеснок, картофель, клубнику и многие другие культуры, которые уже дали хорошие всходы. После майского потопа теперь можно остаться и без урожая.

Из-за неблагоприятных погодных условий многие псковичи ещё ничего и не посадили. Один из жителей села Серëдка Псковского района такой плохой весны за свои 60 лет и не припоминает: «Если до 20-х чисел июня не потеплеет, земля не просохнет и не прогреется, то я в этом году картофель сажать уже и не буду. Бесполезно! Останется только надеяться».

2025 сельскохозяйственный год на Псковщине обещает быть очень непростым.