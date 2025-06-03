Оленин день наступил по народному календарю

07:01, 03 июня 2025, ПАИ

2 июня чтят память святой Елены, жившей в III-IV веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии, сообщает calend.ru.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки. По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».

В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».

А вот чего плести не следовало на Олену — это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.