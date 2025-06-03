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Экономика

Бюджетный кредит на модернизацию котельных в муниципалитетах возьмёт Псковская область

Успешная процедура финансового оздоровления экономики Псковской области открывает перед регионом новые возможности, например по привлечению бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, заявил губернатор Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Один мы уже взяли – на сумму 1,3 млрд рублей достраиваем в этом году магистральный водопровод, котельную и теплотрассу в Пскове. Рассчитываем в этом году взять второй – на сумму почти 200 млн. Его мы планируем использовать для модернизации котельных в муниципальных округах», – сообщил губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в 2024 году за счёт специального казначейского кредита поставлено 47 новых автобусов.

«Без работы по снижению госдолга и оптимизации внутренних ресурсов такие возможности для нас были бы закрыты», – подчеркнул глава региона.

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