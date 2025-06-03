Михаил Ведерников: Псковская область успешно прошла процедуру финансового оздоровления

11:13, 03 июня 2025, ПАИ

Псковская область успешно прошла процедуру финансового оздоровления, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год.

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Губернатор напомнил, что в 2023 году был зафиксирован самый значительный годовой рост доходов консолидированного бюджета за всю современную историю Псковской области.

«И даже на таком фоне 2024 год мы закончили на подъёме. Итоговый показатель по доходам консолидированного бюджета – 71,3 млрд рублей, или 101,6% к 2023-му. Это произошло на фоне уменьшения объёма безвозмездных перечислений из федерального бюджета. За год они сократились на 3,5 млрд рублей. Основной драйвер роста, как и в прошлом году, – это собственные налоговые и неналоговые доходы. Они выросли на 4,6 млрд рублей (на 11,9%). И именно это помогло выйти на положительный результат», – пояснил Михаил Ведерников.

В частности, в 2024 году на 3 млрд рублей (или на 21%) вырос налог на доходы физических лиц. На 613 млн увеличились доходы с уплаты акцизов. Это +7% к предыдущему периоду.

«И что особенно важно: как и в прошлом году, существенно выросли неналоговые доходы. А именно: плюс 60 млн по платежам за пользование природными ресурсами, плюс 180 млн к доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плюс почти 200 млн по возмещению ущерба и штрафам. Порядок в имущественном и земельном фонде, грамотное управление имеющимися природными ресурсами, жёсткая позиция в отношении нерадивых подрядчиков и нарушителей приносят свои плоды», – констатировал Михаил Ведерников.

За два года эта группа доходов выросла более чем на 1 млрд рублей. «Сугубо внутренними ресурсами мы добавили себе ежегодное финансирование, сопоставимое с ИПР. Всё это не могло не отразиться на госдолге. Сейчас он на самом низком с 2017 года уровне. В абсолютных цифрах на 1 января 2025 года он составил 18,9 млрд рублей (минус 1,8 млрд за год). В отношении к налоговым и неналоговым доходам он составил 53,3% (за год минус 11 процентных пунктов). Благодаря поддержке президента и правительства, чьи решения нам помогли существенно снизить уровень госдолга, мы, по сути, успешно прошли процедуру финансового оздоровления», – заключил Михаил Ведерников.