Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня
4 июня в Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, затем ветер сменится на южный и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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