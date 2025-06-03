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Общество

Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня

4 июня в Псковской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, затем ветер сменится на южный и усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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