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Культура

Псковский музей подготовил программу ко Дню России

Псковский музей подготовил программу ко Дню России 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Мероприятия начнутся в 12:30. В этот день пройдут тематическая экскурсия по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы. Патриарх Тихон и Псков», тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам», мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Малая Родина», творческое задание «Моя Россия».

Праздник откроет выступление заслуженного коллектива народного творчества - Театра танца «Русские узоры».

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