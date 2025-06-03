Псковский музей подготовил программу ко Дню России

12:09, 03 июня 2025, ПАИ

Псковский музей подготовил программу ко Дню России 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Мероприятия начнутся в 12:30. В этот день пройдут тематическая экскурсия по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы. Патриарх Тихон и Псков», тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам», мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Малая Родина», творческое задание «Моя Россия».

Праздник откроет выступление заслуженного коллектива народного творчества - Театра танца «Русские узоры».