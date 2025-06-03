Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали псковские депутаты

14:03, 03 июня 2025, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали правительственный законопроект, защищающий интересы супругов погибших участников СВО. Разработать законодательную инициативу поручил президент РФ на основании обращений к уполномоченному по правам человека РФ о сохранении за вдовами погибших участников специальной военной операции права пользования транспортным средством, которое они реализовывали при жизни супруга, на период оформления наследства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Сейчас в случае гибели участника СВО – владельца транспортного средства ГИБДД снимает машину с государственного учёта, и вдова на срок не менее полугода до вступления в наследство лишается возможности пользоваться автомобилем, в том числе для перевозки детей в образовательные и медицинские учреждения. Проект федерального закона предусматривает механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью участника специальной военной операции.