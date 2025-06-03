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Политика

Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали правительственный законопроект, защищающий интересы супругов погибших участников СВО. Разработать законодательную инициативу поручил президент РФ на основании обращений к уполномоченному по правам человека РФ о сохранении за вдовами погибших участников специальной военной операции права пользования транспортным средством, которое они реализовывали при жизни супруга, на период оформления наследства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сейчас в случае гибели участника СВО – владельца транспортного средства ГИБДД снимает машину с государственного учёта, и вдова на срок не менее полугода до вступления в наследство лишается возможности пользоваться автомобилем, в том числе для перевозки детей в образовательные и медицинские учреждения. Проект федерального закона предусматривает механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью участника специальной военной операции.

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