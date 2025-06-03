В Рособрнадзоре назвали утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможной
Сведения о массовой публикации в интернете контрольных измерительных материалов (КИМ) для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора газете «Известия».
Ранее в СМИ появилась информация о масштабной утечке сканов вариантов экзамена.
«Фактически фотографии контрольных измерительных материалов, которые появляются в интернете, не являются утечкой, так как они появляются после проведения экзамена. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что до начала экзамена их технически невозможно передать. Задания не повторяются в разных часовых поясах. Это один из мифов, который не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что каждый КИМ имеет уникальную подложку, которая позволяет определить регион, школу и аудиторию. Публикация таких материалов является нарушением порядка проведения экзамена, и работы нарушителей аннулируются. Пересдать экзамен можно будет только через год.
«На данный момент экзамен проходит в штатном режиме, серьёзных сбоев не зафиксировано», – подчеркнули в ведомстве.
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