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Общество

Дополнительные поезда запустят по маршруту Псков – Опухлики в июне

Дополнительные поезда запускают по маршруту Псков – Опухлики, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на перевозчика:

  • в среду, 4 июня, поезд № 7652/7651 Новосокольники – Псков будет отправляться со станции Новосокольники в 22:35, на станцию Псков он прибудет 5 июня в 04:08;
  • в четверг, 5 июня, поезд № 6650/6649 по маршруту Псков – Дно – Новосокольники – Великие Луки – Опухлики будет отправляться со станции Псков в 11:20 и прибывать на станцию Опухлики в 17:40;
  • 5 июня поезд № 7653/7654 по маршруту Опухлики – Великие Луки отправится со станции Опухлики в 18:05 и прибудет на станцию Великие Луки в 18:55;
  • 25 июня поезд № 7652/7651 Новосокольники – Опухлики отправится со станции Новосокольники в 10:15, прибытие на станцию Опухлики в 11:45;
  • 25 июня поезд № 6650/6649 Опухлики – Великие Луки – Новосокольники – Дно – Псков отбудет со станции Опухлики в 12:10 и прибудет на станцию Псков в 18:27;
  • 25 июня поезд № 7654/7653 Псков – Новосокольники отправится со станции Псков в 20:10, прибытие на станцию Новосокольники 26 июня в 01:15.

Дополнительные рейсы предусмотрены в связи с организацией перевозки детей в детский оздоровительный лагерь «Южный железнодорожник».

Сообщается также, что 6 июня отменены поезда № 6516 на участке Новосокольники – Дно и № 6515 на участке Чихачёво – Новосокольники.

Также изменится расписание пригородных поездов № 6722/6721 Великие Луки – Псков и № 6724/6723 Псков – Великие Луки.

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