В середине июня изменится расписание части пригородных поездов в Псковской области

09:56, 02 июня 2025, ПАИ

В связи с празднованием Дня России и переносом выходных дней изменится расписание пригородных поездов, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

11 июня – отправление пригородных поездов по графику пятницы. 12, 13, 14 июня – отправление пригородных поездов по графику субботы. 15 июня – отправление пригородных поездов по графику воскресенья.

Кроме того, 16 июня отменяются поезда № 6511, 6512 на участке Новосокольники – Самолуково, № 6663 на участке Дно – Морино.

Изменяется расписание пригородных поездов:

№ 6511 Дно – Новосокольники, отправление со станции Дно в 05:16, Дно п. 247 05:22, Вязье 05:33-05:40, Рзд. Бакач 05:56-06:03, Дедовичи 06:16-06:17, Судома 06:29-06:30, Плотовец 06:41-07:05, Чихачево 07:20-07:22, Ашево 07:37-07:38, Лозовицы 07:51-07:54, Сущево 08:11-08:13, Загоскино 08:25-08:26, Рзд. Тигощи 08:33-08:34, Локня 08:42-08:44, Стримовичи 08:56-08:57, прибытие на станцию Самолуково в 09:13.

№ 6512 Новосокольники – Дно, отправление со станции Самолуково 19:28, Стримовичи 19:43-19:44, Локня 19:55-19:58, Рзд. Тигощи 20:06-20:07, Загоскино 20:14-20:15, Сущево 20:27-20:29, Лозовицы 20:47-21:00, Ашево 21:19-21:22, Чихачево 21:38-21:39, Плотовец 21:54-21:55, Судома 22:06-22:07, Дедовичи 22:18-22:54, Рзд. Бакач 23:09-23:10, Вязье 23:27-23:29, Дно п. 247 23:37, прибытие на станцию Дно в 23:43.

№ 6652 Дно – Морино, отправление со станции Дно в 3:45, Полонка 4:04-4:05, прибытие на станцию Морино в 4:20.

№ 6651 Морино – Дно, отправление со станции Морино в 4:31, Полонка 4:46-4:47, прибытие на станцию Дно в 5:06.

№ 6664 Дно – Морино, отправление со станции Дно в 23:55, Полонка 00:14-00:15, прибытие на станцию Морино в 00:30.

17 июня назначается поезд № 6663 Морино – Дно, отправление со станции Морино в 00:42, Полонка 00:57-00:58, прибытие на станцию Дно в 1:16.