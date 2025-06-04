Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечают 4 июня

07:12, 04 июня 2025, ПАИ

Международный день невинных детей – жертв агрессии отмечают сегодня, 4 июня. Такое решение приняла Генеральная Ассамблея ООН 19 августа 1982 года на чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине, пишет calend.ru.

День отмечают в годовщину первого налёта израильской авиации на Бейрут и несколько других населённых пунктов Ливана, проведённого 4 июня 1982 года: в результате погибло большое количество мирных жителей, среди них были и дети.

Этот день учредили для того, чтобы ощутить боль и страдания детей всего мира, которые подвергаются физическому насилию, духовной и морально-психической обработке.

В Международный день невинных детей – жертв агрессии проводят различные благотворительные и информационные акции, во время которых происходит сбор помощи для детей, которые проживают на территориях боевых действий. В этот день все люди планеты вспоминают детей, погибших от рук убийц и террористов, от военных действий.

Напомним, что 1 июня во всём мире отмечается День защиты детей, а 25 мая – Международный день пропавших детей.