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Пскович выступит в суперфинале «Кубка Победы» по боксу

Пскович Артур Кулаков выступит в суперфинале всероссийских соревнований «Кубок Победы» по боксу, который пройдёт в Оренбурге сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

Пскович выступает на этом турнире в составе команды «Ленинград». Коллектив в 1/4 финала выиграл у «Сибири», а в полуфинале взял верх над «Камой». Кулаков провёл два поединка – он выиграл у Иосифа Штрухецкого из Красноярска единогласным решением судей и уступил раздельным решением действующему чемпиону России Игорю Свиридченкову из Воронежа.

Соперник Кулакова в суперфинале – чемпион России 2016 года белгородский боксёр Сергей Собылинский.

Трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал «Матч ТВ». Начало суперфинальной матчевой встречи в 19:00.

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