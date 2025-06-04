Вера Емельянова обсудила с руководством штаба СЗФО стратегию развития студенческих отрядов в Псковской области

11:04, 04 июня 2025, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с представителями штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

В Псковской области на протяжении нескольких дней проходит стратегическая сессия по развитию студенческих отрядов СЗФО и окружное совещание руководителей. В мероприятии принимают участие 30 представителей из восьми субъектов Северо-Запада. Деловая программа включает в себя оценку деятельности студенческих отрядов за предшествующий период, планирование направлений дальнейшего развития и распространения успешных практик.

Вера Емельянова обратила внимание на значимость развития движения. «Хотим получить новые идеи и возможности для развития студенческих отрядов на территории Псковской области. В свою очередь предлагаем регион как площадку для реализации самых смелых и амбициозных проектов», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Руководитель штаба студенческих отрядов СЗФО Владимир Соболев поблагодарил за прием на Псковской земле и представил лучшие практики работы по различным направлениям. «Сейчас РСО — большая организация, которая занимается трудоустройством молодежи. Представлено 85 регионов. Работа ведется по восьми ключевым направлениям. В Псковской области хорошо развивается реготделение, но для дальнейшего скачка и развития необходима дополнительная поддержка», — сказал Владимир Соболев.

Среди положительных практик псковского отделения руководитель штаба студенческих отрядов СЗФО отметил молодежную патриотическую акцию «Ольгинский десант».

Командир Псковского регионального штаба РСО Алла Сердцева доложила об итогах работы студенческих отрядов Псковской области в 2024 году и рассказала о планах развития на будущее. «У псковской молодежи есть огромный потенциал. Наши ребята работают в медицинских учреждениях области, детских оздоровительных лагерях региона. В этом году мы присоединились к «Движению первых», вожатые «Первых» работают в лагере «Стремительный». Значимым событием стало появление в Псковской области первого в стране российско-белорусского отряда «Союзного десанта», — сказала Алла Сердцева.

В ходе встречи Вера Емельянова обсудила с представителями студенческих отрядов СЗФО пути развития реготделения на ближайшие пять лет, финансовое обеспечение, создание и организацию проектов и крупных мероприятий, образовательный блок для представителей студотрядов и взаимодействие с органами власти.