В России предложили строить квартиры без кухонь

12:32, 04 июня 2025, ПАИ

Один из крупных тюменских застройщиков Илья Пискулин предложил новую концепцию жилья – квартиры без кухонь, пишет tmn.aif.ru.

По задумке автора проекта, в современном мире зона приготовления пищи теряет актуальность из-за развитых сервисов доставки и домашних кафе. В новом жилом комплексе планируется создать специальное меню, а все блюда можно будет заказывать с доставкой прямо в квартиру.

Пискулин объясняет свою идею не только заботой о рациональном использовании пространства, но и желанием освободить женщин от «кухонного рабства». Однако тюменская общественность встретила инициативу с недоверием, а эксперты сравнили концепцию с условиями общежития, только по более высокой цене.

По действующим нормам квартира без кухни не может быть признана жилым помещением и зарегистрирована в едином государственном реестре недвижимости. Такие объекты могут получить статус апартаментов, что влечёт за собой более высокие коммунальные платежи и налоги, отметил юрист Александр Бударагин.

По мнению эксперта по недвижимости Дениса Мартынова, подобная идея – скорее маркетинговый ход, чем реальное решение для рынка. Он отметил, что большинство покупателей всё ещё ценят наличие кухни как важного элемента уюта и семейного быта.

Кулинарные эксперты также скептически относятся к инициативе.

Риелтор Алёна Воронова уверена, что молодые пары и семьи не готовы отказываться от возможности готовить дома, а квартиры без кухонь будут пользоваться ограниченным спросом и окажутся трудны для перепродажи.