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Общество

В России за продажу энергетиков детям будут штрафовать

Совет Федерации одобрил закон, вводящий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Теперь за нарушение этого запрета продавцам и торговым точкам грозят финансовые санкции, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Под действие закона подпадают все безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Важно отметить, что эти меры распространяются на случаи, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

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