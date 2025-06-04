В России за продажу энергетиков детям будут штрафовать

13:03, 04 июня 2025, ПАИ

Совет Федерации одобрил закон, вводящий штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Теперь за нарушение этого запрета продавцам и торговым точкам грозят финансовые санкции, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Под действие закона подпадают все безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики. Важно отметить, что эти меры распространяются на случаи, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.