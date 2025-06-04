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Общество

​Псковичей приглашают в экопоход к Словенским ключам

В День эколога, 5 июня, музей-заповедник «Изборск» приглашает всех желающих принять участие в увлекательном экологическом походе по тропе к Словенским ключам, сообщили ПАИ организаторы.

В программе экопохода – два этапа: сбор полевого материала и занятие с микроскопом.

Сначала группа отправится в лесопарковую зону, где будет собирать образцы растений, насекомых, а также возьмёт пробы воды из Словенских ключей и Городищенского озера. Вернувшись в музейную лабораторию, участники похода смогут самостоятельно исследовать собранные материалы под микроскопом.

С собой необходимо взять удобную обувь и головной убор, легкий перекус и бутылку воды, репелленты от кровососущих насекомых, хорошее настроение и желание стать исследователем.

Сбор группы состоится 5 июня в 14:00 у выставочного зала музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, д. 37).

Продолжительность экопохода – 1 час 30 минут. Запись по телефону: 8 (8112) 33-16-17.

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