Росимущество повторно обратилось в суд с намерением отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых в Пскове

15:32, 04 июня 2025, ПАИ

Росимущество повторно обратилось в суд с намерением отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых XVII века на улице Советской, 50 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

С повторным иском в отношении нынешнего владельца памятника архитектуры - ООО «Псковский трест зелёного хозяйства» - в суд обратилось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Ведомство добивается расторжения охранно-арендного договора на пользование палатами Меньшиковых (дом I и дом II).

В качестве основания для расторжения договора Росимущество указывает на отсутствие эксплуатации спорных зданий и отсутствие мер по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, что влечёт ухудшение их состояния и угрозу причинения вреда памятнику.

Судебное заседание по иску назначено на 17 июня.

Ранее арбитражный суд уже рассматривал иск межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях к Псковскому тресту зеленого хозяйства. Решением суда в удовлетворении требований было отказано.