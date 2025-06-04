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Общество

Росимущество повторно обратилось в суд с намерением отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых в Пскове

Росимущество повторно обратилось в суд с намерением отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых XVII века на улице Советской, 50 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела

С повторным иском в отношении нынешнего владельца памятника архитектуры - ООО «Псковский трест зелёного хозяйства» - в суд обратилось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Ведомство добивается расторжения охранно-арендного договора на пользование палатами Меньшиковых (дом I и дом II).

В качестве основания для расторжения договора Росимущество указывает на отсутствие эксплуатации спорных зданий и отсутствие мер по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, что влечёт ухудшение их состояния и угрозу причинения вреда памятнику.

Судебное заседание по иску назначено на 17 июня.

Ранее арбитражный суд уже рассматривал иск межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях к Псковскому тресту зеленого хозяйства. Решением суда в удовлетворении требований было отказано.

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