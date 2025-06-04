Как формировался список объектов для голосования за благоустройство в Пскове, рассказал Алексей Саенко

16:37, 04 июня 2025, ПАИ

Как формировался список объектов для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Пскове, рассказал заместитель главы городской администрации Алексей Саенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июня.

«Администрация Пскова в адрес наших депутатов в феврале этого года направила запрос для определения территорий, которые будут потом включены в рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». <…> Прежде всего это работа наших депутатов, которые непосредственно общаются с гражданами и уже определяют, какие территории включать», – объяснил Алексей Саенко.

В Пскове определили 15 территорий, за которые жители могут проголосовать до 12 июня, напомнил заместитель главы администрации города.

«Тех, кто не успел это сделать, я настоятельно прошу поучаствовать в таком волеизъявлении. Потому что каждый голос для нас очень важен, и чем больше проголосует граждан, тем выше шанс на выделение дополнительного финансирования в рамках указанных территорий, для того чтобы можно было сделать чуточку больше», – раскрыл секрет гость студии.

Алексей Саенко уточнил, что из 15 объектов будет реализовано минимум три объекта.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.