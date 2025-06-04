Владимир Воробьёв: Главное для депутата – помочь человеку

18:37, 04 июня 2025, ПАИ

Как городские депутаты оценили отчёт главы Пскова Бориса Елкина, какие формы воспитания гражданственности и патриотизма среди молодёжи сейчас в приоритете и с какими вопросами обращаются псковичи – в интервью с заместителем председателя Псковской городской Думы Владимиром Воробьёвым.

Мощная мотивация

– Владимир Николаевич, глава города Борис Елкин в последний день весны отчитался о работе администрации. Ваши коллеги-депутаты высоко оценили эту работу. Интересно ваше мнение.

– Борис Андреевич – личность с очень мощной мотивацией. Он многое держит в памяти, знает все проблемные места в городе. И принимает наиболее целесообразное решение, понимая, что нужно сделать в первую очередь. У него очень хорошие заместители, молодые, современные люди – мотивированные и прекрасно исполняющие свои обязанности по тем направлениям, которые им определил глава города.

2024 год был успешным для Пскова, главы и его команды. Можно было бы сделать и больше, но мы находимся в определённых рамках по финансированию. Благодаря целевому подходу, разумным взвешенным решениям главы города и его заместителей все вопросы 2024 года, среди которых ремонты школ, библиотек, благоустройство дворов, общественных пространств, реконструкция зданий, создание ТОС, были решены положительно. Ещё раз повторю, что сделано действительно много.

Свой выбор

– Так исторически сложилось, что вы в Псковской городской Думе курируете патриотическое воспитание молодёжи. Какие формы взаимодействия вы используете и, возможно, нужны уже другие подходы?

– Сейчас очень большое внимание уделяется патриотизму. Он в приоритете не только в школах, но и во всех учебные заведениях и производствах.

В Псковском государственном университете открыли военный учебный центр. Юноши поступают туда по желанию, получают одновременно высшее образование с военной специальностью. Специалисты готовят сержантов запаса для воздушно-десантных войск. Наш вуз, кстати, единственный в России, где выращивают специалистов для этого рода войск. Таким образом, студенты имеют возможность помимо получения гражданской специальности, без отрыва от основных занятий, приобрести одну из воинских, которая им пригодится в жизни.

Причём свой выбор они делают самостоятельно. Занятия проходят раз в неделю, учебно-материальную базу предоставляет наша 76-я дивизия. Учебные стрельбы проходят на полигоне, отрабатываются нормативы по военной подготовке, занимаются некоторыми вопросами тактики, инженерной технической подготовкой. Ну и, конечно, физической подготовкой. В дальнейшем там планирует готовить и офицеров. Военный учебный центр даёт студентам возможность стать военнослужащим запаса, не проходя военную службу. После обучения они могут заключить контракт, применив полученную военную специальность.

Считаю, это хорошая форма подготовки нашей молодёжи к защите Родины. Также у нас есть спортивно-патриотический центр «Воин». Инструкторы работают с молодёжью в колледжах и техникумах, приглашают к себе на учёбу. Ребята занимаются тактической подготовкой три раза в неделю. Главная цель деятельности центра – создать условия для воспитания человека, патриота нового поколения, который любит свою Родину, берёт ответственность за себя, своих близких, свою страну.

Навыки, которые здесь можно получить, могут пригодиться в любой жизненной ситуации. Кстати, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Псковской области Алексей Васильевич Наумец высоко оценил именно методику обучения в этом центре.

О работе с людьми

– Непосредственно в учебных заведениях встречаетесь с ребятами?

– Обязательно! Проводим уроки мужества, я, например, по традиции – в школах № 16 и 25. Эти уроки проходят в памятные даты, когда мы отмечаем подвиги наших воинских подразделений: 6-й роты, военных разведчиков, 2-й бригады спецназа. Также в дни, когда проходили знаменитые битвы под Москвой, Сталинградом, Курском. Рассказываем детям о подвиге прадедов. Всё это формирует у детей высокое чувство патриотизма и гражданской ответственности.

– Как вы выстраиваете взаимодействие с избирателями и с какими вопросами люди к вам приходят?

– Еженедельно по вторникам с 14:00 до 18:00 принимаю граждан у себя в кабинете. Люди обращаются с самыми разным вопросами, касающимися трудоустройства, спила и посадки деревьев, содержания дорог, водоснабжения, уличного освещения, транспортной доступности. Из недавних – просьба обновить мемориальную доску Михаилу Петровичу Минину на доме, где он проживал. Там не читались буквы.

– Обновили?

– Да! Глава города и управление культуры помогли. В свою очередь я всегда стараюсь помочь, по-человечески отнестись, внимательно выслушать каждого. Не всё удаётся решить сразу, иные проблемы требуют времени и больших сил, участия многих людей.

Для депутата очень важно, чтобы люди приходили не зря, а почувствовали результат от этого. На то и депутаты, на то и власть.