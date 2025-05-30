«Выполним!»: Борис Елкин отчитался перед депутатами Псковской городской Думы о работе за год

17:11, 30 мая 2025, ПАИ

Ключевым вопросом 36-й сессии Псковской городской Думы, которая прошла 30 мая, стал отчёт главы города Бориса Елкина за прошедший, 2024 год.

Кстати, с текстом самого отчёта депутаты познакомились ещё полтора месяца назад, а перед депутатами градоначальник выступил со сжатым докладом, сопровождаемым слайдами. Его речь стала своеобразным напоминанием, какие позитивные изменения произошли в Пскове.



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва. ПАИ







































Результаты и победы

Прежде всего он отметил стабильный рост поступлений из вышестоящих бюджетов, коснулся реализации национальных проектов, ведь на эти цели город получил около 800 миллионов рублей. Собственные доходы бюджета областного центра выросли почти на 35 %. Говоря о каждой сфере деятельности, глава начал с образования: капитально отремонтированы школы № 2 и 23. Школы № 20 и 24 стали счастливыми обладателями технопарков. Выпускники Пскова в прошлом году показали выдающиеся результаты, также он отметил победы ребят на международных и всероссийских конкурсах.

Говоря о культуре, Борис Елкин напомнил, что в минувшем году Псков стал настоящей культурной площадкой – мероприятия посетило полмиллиона гостей и горожан. Обновлены и «очаги культуры»: преобразилась библиотека «Родник», приведены в порядок детская музыкальная школа № 5, школа искусств, ГКЦ, в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» создан современный мультимедийный историко-краеведческий центр имени Василёва.

Глава города остановился на сфере туризма, подчеркнув, что турпоток за последний год увеличился на 5 %, и особо выделил, что ключевым драйвером этого роста выступили частные инвестиции. Он напомнил, что в 2024 году было заключено восемь соглашений о реализации масштабных инвестпроектов. Физкультура и спорт, молодёжная политика, муниципальное строительство также оказались в зоне внимания главы города.

Немало внимания в прошлом году было уделено дорожной сфере: ремонту улиц Юбилейной, Ипподромной, Розы Люксембург, Николая Васильева, Германа и Некрасова, проспекта Энтузиастов. Важными объектами благоустройства стали новый пешеходный мост через Пскову и сквер на Сиреневом бульваре.

Также он обратил внимание на растущую активность горожан, свидетельство тому – создание ТОС и участие в инициативном проектировании.

В режиме реального времени

Депутаты остались довольны выступлением. Впрочем, если бы его и не было, работа администрации на виду. Депутаты благодарили главу за внимание округам, за то, что уже сделано, и то, что в ближайших планах. Например, в этом году в округе № 15 пройдёт ремонт асфальто-дорожного покрытия, реконструкция коллектора. Депутат Наталья Юрченко поблагодарила за работы по строительству сквера у Рижской гостиницы, Евгений Васильев – за фонтан на Четырёх углах.

«По регламенту положено задавать вопросы, но мы их решаем в режиме реального времени, работа главы и его команды построена так, что ответы мы получаем тут же», – прокомментировал депутат Григорий Стороненков.

С ним согласился депутат Юрий Бурлин, напомнив про «непростой ремонт 2-й школы». Он также отметил, что в докладе услышал ответ на вопрос по поводу инвестиционных проектов и теперь диалог налажен, и это та работа, которую видно.

Работа с одного звонка

Заместителю председателя Псковской городской Думы, директору школы № 10 Ольге Фёдоровой отрадно, что свой отчёт глава города начал с системы образования, «это перспектива на всю дальнейшую жизнь». Сотрудников городской администрации и заместителей главы она назвала командой, которая «работает с одного звонка».

«Вы можете решать вопросы мгновенно, это я видела во время выезда в округ, а те, которые нельзя решить здесь и сейчас, не откладываете в долгий ящик, они остаются у вас в приоритете». Также она подчеркнула, что Борис Елкин часто отвечает коротко и ёмко – «выполним», и это является девизом его работы».

Доволен работой команды городской администрации и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. «Работа, которая выстраивается главой города с представительным органом, и работа в округах построена четко. Налажен рабочий контакт, когда люди друг друга слышат, они собираются, чтобы обсудить и выработать правильное решение», – подчеркнул спикер городского парламента.

В свою очередь Борис Елкин сказал добрые слова в адрес горожан, которые организовывают территориальные общественные самоуправления, не остаются в стороне, а вместе хотят сделать и благоустроить город.

Он пообещал, что в связи с большим количеством заявок проектов ТОС будет увеличено финансирование и вопрос об изменении в бюджет будет вынесен уже на следующую сессию. «Спасибо за диалог, всё сразу сделать невозможно, но мы к этому стремимся», – подытожил он работу за год.