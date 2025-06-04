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Общество

Делегация из Псковской области принимает участие в слёте «Лидеры изменений СПО»

В событиях II Дальневосточного слёта «Лидеры изменений СПО» принимает участие делегация из Псковской области, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Мероприятие проходит во Владивостоке. Среди участников из Псковской области – руководитель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Ирина Александровна Гайдовская и преподаватель Псковского кооперативного техникума Юлия Анатольевна Гильярди.

До 6 июня город станет площадкой для профессионального диалога между представителями власти, педагогами, бизнесом и отраслевыми экспертами.

Программа трёхдневного форума включает дискуссионные площадки по вопросам кадрового обеспечения предприятий, практические семинары по реализации национальных проектов «Кадры», «Молодёжь и дети», мастер-классы ведущих специалистов в области инклюзивного образования, а также презентации успешных практик международного сотрудничества в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Участники слета примут участие в дискуссиях, мастер-классах и презентациях, направленных на развитие среднего профессионального образования и внедрение инноваций в образовательный процесс.

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