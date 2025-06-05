День образования российской полиции отмечают 5 июня

07:24, 05 июня 2025, ПАИ

День образования российской полиции (памятная дата МВД России) отмечают сегодня, 5 июня, пишет calend.ru.

Полицмейстерскую канцелярию в составе офицеров и солдат Преображенского и Семёновского полков учредили в Санкт-Петербурге в 1715 году. Историки-эксперты установили, что (25 мая) 5 июня 1718 года указом Петра I учреждена должность санкт-петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. Кроме того, в этот день был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные санкт-петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены её роль и место в Российском государстве.

Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне: в 2016 году МВД России разработало проект указа президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но указ подписан не был. Тогда приказом МВД России № 121 от 5 марта 2018 года 5 июня объявили Днём образования полиции России.

Установление новой памятной даты не означает отказа от празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, который традиционно отмечают в России 10 ноября. Поэтому и сегодняшнюю дату можно считать профессиональным праздником сотрудников российской полиции.