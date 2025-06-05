Александр Котов участвует в 67-й конференции ПАСЗР
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов участвует в 67-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Архангельске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
Александр Котов представит на заседании законопроект, разработанный Псковским областным Собранием и одобренный постоянным комитетом ПАСЗР по культурной политике и туризму. Законодательная инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», обязывающие экскурсоводов иметь официальное трудоустройство.
В целом повестка включает 24 вопроса. Депутаты Севера-Запада рассмотрят обращения и законодательные инициативы коллег из Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Мурманска, Вологды, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.
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