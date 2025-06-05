16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

12:08, 05 июня 2025, ПАИ

Более 35 тысяч предложений по развитию страны поступило на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Псковской области.

Сбор заявок завершился 1 июня и обновил рекорд прошлого года – в 2024 году было зарегистрировано 30,7 тысячи идей. От Псковской области на форум подали 16 идей.

Наибольшее число предложений связано с социальным направлением – почти 50 % от общего количества. Среди них лидируют проекты по привитию здорового образа жизни, внедрению новейших технологий в социальной сфере, возрождение сёл и деревень, увеличению рождаемости, поддержке многодетных семей и участников СВО с их родственниками.

«За пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют граждан России. Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Такой баланс современных решений и крепкой основы делает народные идеи по-настоящему перспективными», – заметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

На втором и третьем местах по популярности – национальная предпринимательская инициатива (6,1 тысячи идей) и национальная экологическая и климатическая инициатива (3,7 тысячи). Также активно предлагались проекты, связанные с экономическим развитием, инновациями, творческими инициативами и кадровой политикой.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растёт – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнёров. Важно, что многие инициативы, рождённые в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. То же самое можно сказать и про конкурс брендов, который даёт региональным брендам реальные инструменты для кратного роста», – отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Идеи поступили со всей России, а также из зарубежных стран – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Китая, США, Индии и Эфиопии. Среди регионов-лидеров – Башкортостан, Нижегородская и Саратовская область, Москва и Мордовия. На крауд-платформу идея.росконгресс.рф зарегистрировались почти 600 тысяч пользователей.

Третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» также установил новый рекорд – на него подано 14,2 тысячи заявок. От Псковской области на конкурс подали 24 заявки. Самыми популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив». Лидерами по количеству заявок стали Башкирия (2,4 тысячи), Татарстан (1,6 тысячи) и Москва (996).

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что форум – это «точка притяжения инициатив, способных изменить страну уже сегодня. Важно поддерживать лидеров, которые предлагают конкретные решения, опирающиеся на ценности развития, технологического суверенитета и социального благополучия».

Экспертная комиссия форума подготовит топ лучших проектов, которые будут представлены руководству страны во время очной части мероприятия. Ежегодно около 1 000 проектов получают поддержку от организаторов, региональных властей и партнёров.

Форум и церемония награждения победителей конкурса «Знай наших» пройдут в Москве с 15 по 17 июня.