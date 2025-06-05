16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
Более 35 тысяч предложений по развитию страны поступило на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Псковской области.
Сбор заявок завершился 1 июня и обновил рекорд прошлого года – в 2024 году было зарегистрировано 30,7 тысячи идей. От Псковской области на форум подали 16 идей.
Наибольшее число предложений связано с социальным направлением – почти 50 % от общего количества. Среди них лидируют проекты по привитию здорового образа жизни, внедрению новейших технологий в социальной сфере, возрождение сёл и деревень, увеличению рождаемости, поддержке многодетных семей и участников СВО с их родственниками.
«За пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют граждан России. Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Такой баланс современных решений и крепкой основы делает народные идеи по-настоящему перспективными», – заметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
На втором и третьем местах по популярности – национальная предпринимательская инициатива (6,1 тысячи идей) и национальная экологическая и климатическая инициатива (3,7 тысячи). Также активно предлагались проекты, связанные с экономическим развитием, инновациями, творческими инициативами и кадровой политикой.
«С каждым годом число идей, поданных на форум, растёт – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнёров. Важно, что многие инициативы, рождённые в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны. То же самое можно сказать и про конкурс брендов, который даёт региональным брендам реальные инструменты для кратного роста», – отметил глава организационного комитета форума, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.
Идеи поступили со всей России, а также из зарубежных стран – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Китая, США, Индии и Эфиопии. Среди регионов-лидеров – Башкортостан, Нижегородская и Саратовская область, Москва и Мордовия. На крауд-платформу идея.росконгресс.рф зарегистрировались почти 600 тысяч пользователей.
Третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» также установил новый рекорд – на него подано 14,2 тысячи заявок. От Псковской области на конкурс подали 24 заявки. Самыми популярными категориями стали «Продукты питания», «Потребительские товары» и «Креатив». Лидерами по количеству заявок стали Башкирия (2,4 тысячи), Татарстан (1,6 тысячи) и Москва (996).
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что форум – это «точка притяжения инициатив, способных изменить страну уже сегодня. Важно поддерживать лидеров, которые предлагают конкретные решения, опирающиеся на ценности развития, технологического суверенитета и социального благополучия».
Экспертная комиссия форума подготовит топ лучших проектов, которые будут представлены руководству страны во время очной части мероприятия. Ежегодно около 1 000 проектов получают поддержку от организаторов, региональных властей и партнёров.
Форум и церемония награждения победителей конкурса «Знай наших» пройдут в Москве с 15 по 17 июня.
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16 предложений от Псковской области поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»
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