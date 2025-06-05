Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке

15:37, 05 июня 2025, ПАИ

75-летний водитель на автомобиле Lada Granta сбил 41-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Красногородской у дома № 2 в Опочке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Помимо бригады скорой помощи, на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются.