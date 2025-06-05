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Происшествия

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке

75-летний водитель на автомобиле Lada Granta сбил 41-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Красногородской у дома № 2 в Опочке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Помимо бригады скорой помощи, на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются.

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