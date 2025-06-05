Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
75-летний водитель на автомобиле Lada Granta сбил 41-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Красногородской у дома № 2 в Опочке, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
Помимо бригады скорой помощи, на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются.
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