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Общество

Поисковики из Себежского района станут консультантами на съёмках историко-документального фильма

В Себежском районе на участке бывшего укрепрайона пройдут съёмки эпизода историко-документального фильма «Цитадель». Поисковый отряд «Забытый батальон» будет обеспечивать съёмочный процесс исторической фактурой и консультировать по поводу событий 1941 года, происходивших в Себежском укрепрайоне при его обороне, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Кинокартина расскажет о судьбе героя – защитника Брестской крепости Касыма Жарменова, рассказал командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Фильм снимает кинодокументалист Алексей Никулин при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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