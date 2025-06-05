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Общество

На состояние детских площадок пожаловались великолучане в соцсетях

На состояние детских площадок жалуются жители Великих Лук в соцсетях, сообщает портал Luki-News.

Фото: портал Luki-News

Пользователи услуг управляющей компании «Новый микрорайон» отмечают, что их площадка во дворе дома № 10 на улице Гоголя находится в аварийном состоянии: одна из горок сгнила, из неё торчат гвозди, вторая стёрта. Качели обветшали и сломались.

В администрации муниципалитета проблему заметили: демонтаж игровых форм проведут в срок до 6 июня. Для установки новой детской площадки жильцам необходимо обратиться в приёмную общественных советников за помощью в разработке проекта ТОС.

Жильцы первого корпуса дома № 59 на улице Щорса тоже обратились к свою управляющую компанию с просьбой скосить траву на детской площадке. Местные жители сообщают, что она настолько разрослась, что там завелись ужи. В ответ на это обращение в администрации сообщили, что покос осуществят в срок до 10 июня.

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