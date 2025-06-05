Два уголовных дела по факту осквернения Вечного огня в Псковской области переданы в суд в 2025 году

23:02, 05 июня 2025, ПАИ

Два уголовных дела направили в суд в отношении граждан, осквернивших символ воинской славы России – Вечный огонь, расположенный в сквере Павших борцов. В обоих случаях в отношении фигурантов судом вынесены обвинительные приговоры. Об уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений и мемориальных сооружений напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Конституцией РФ установлено, что государство чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. За уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников и других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или его интересы, предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьёй 243.4 УК РФ.

Также в перечень уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), включено публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, к которым относится в том числе Вечный огонь, и оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Уголовной ответственности за указанные преступления подлежат лица, достигшие к моменту совершения преступного деяния 16-летнего возраста. За совершение указанных преступлений виновным лицам грозит наказание (в зависимости от квалификации преступных действий) в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до пяти лет, лишения свободы на срок до пяти лет.

В Следственном управлении СК России по Псковской области призвали жителей Псковской области сохранять историческую память, проявлять уважительное отношение к мемориальным сооружениям, установленным в честь защитников Отечества.