Хуснуллин поручил регионам проанализировать продажи строящегося жилья

08:34, 06 июня 2025, ПАИ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил регионам проанализировать продажи строящегося жилья с вводом в 2025–2027 годах, пишет РИА Новости.

Кроме того, он поручил регионам провести анализ ситуации с продажами жилья по проектам, ввод которых запланирован на 2025, 2026 и 2027 годы, и представить в Минстрой предложения, направленные на сохранение текущих темпов жилищного строительства.

Поручения даны на фоне прогнозов о сокращении ввода жилья в стране.