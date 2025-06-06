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Общество

Предстоящие июньские праздники не изменят расписание пригородных поездов в Псковской области

Предстоящие длинные выходные с 12 по 15 июня не изменят расписание пригородных поездов в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Сообщается также, что 12 и 13 июня назначаются поезда № 6671/6672 Великие Луки – Осташков – Великие Луки.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК» и на сайте АО «МТ ППК».

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