Предстоящие июньские праздники не изменят расписание пригородных поездов в Псковской области
Предстоящие длинные выходные с 12 по 15 июня не изменят расписание пригородных поездов в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Сообщается также, что 12 и 13 июня назначаются поезда № 6671/6672 Великие Луки – Осташков – Великие Луки.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК» и на сайте АО «МТ ППК».
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