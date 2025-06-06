Организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры

10:39, 06 июня 2025, ПАИ

Организаторы разработали карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В этом году мы по максимуму задействуем пространство праздничной поляны, и перформанс будет поджидать вас буквально на каждом шагу, – обещают организаторы праздника. – Не удивляйтесь, если, прогуливаясь по Михайловскому или наслаждаясь обедом, вы вдруг станете участником театрализованного представления. Это будет незабываемый опыт».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.