Организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры
Организаторы разработали карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«В этом году мы по максимуму задействуем пространство праздничной поляны, и перформанс будет поджидать вас буквально на каждом шагу, – обещают организаторы праздника. – Не удивляйтесь, если, прогуливаясь по Михайловскому или наслаждаясь обедом, вы вдруг станете участником театрализованного представления. Это будет незабываемый опыт».
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.
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