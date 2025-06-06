Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Организаторы составили карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры

Организаторы разработали карту размещения площадок Дней пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В этом году мы по максимуму задействуем пространство праздничной поляны, и перформанс будет поджидать вас буквально на каждом шагу, – обещают организаторы праздника. – Не удивляйтесь, если, прогуливаясь по Михайловскому или наслаждаясь обедом, вы вдруг станете участником театрализованного представления. Это будет незабываемый опыт».

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Депутат Госдумы: Псковская область – одна из лидеров по реализации программы переселения соотечественников
06 июня 2025

В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением
06 июня 2025

Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
06 июня 2025

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня
06 июня 2025

Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда
06 июня 2025

О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...