Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн

Добро пожаловать домой: форум «Псковская область: место, где хочется жить»

Форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, начал работу в Пскове. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, за происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 12:02, 06 июня 2025, ПАИ
272
0
18 фото
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...