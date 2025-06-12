Добро пожаловать домой: форум «Псковская область: место, где хочется жить»

Форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, начал работу в Пскове. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Мероприятие стартовало с пленарного заседания, за происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.