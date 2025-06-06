Открылся форум «Псковская область: место, где хочется жить»

10:11, 06 июня 2025, ПАИ

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» начал работу в Пскове. Он стартовал с пленарного заседания «Содействие переселению соотечественников в новых условиях: проблемы и приоритеты. Перспективные инструменты эффективного взаимодействия с соотечественниками за рубежом», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров





















Впереди также конференция «Лучшие практики российских регионов по содействию переселению соотечественников, проживающих за рубежом, их адаптация и интеграция». Помимо этого, участников ожидает знакомство с инфраструктурой АНО «Центр содействия переселению «Соотечественник», экскурсии на ряд предприятий, таких как заводы «Элементум» и «Авар», греческая сыроварня «Тремпелис», Передовая инженерная школа ПсковГУ. В библиотеке имени Василёва пройдёт выставка муниципальных образований Псковской области, там же состоится панельная сессия «Как найти себя в Псковской области? Возможности для трудоустройства и адаптации».

Дом молодёжи встретит гостей интерактивной игрой и панельной молодёжной сессией «Найди себя в Псковской области», там же состоится ярмарка вакансий от работодателей и работа диалоговых площадок. На следующий день участники форума побывают в «Михайловском» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Среди почётных гостей форума – сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева и депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Как ранее отмечала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, цель форума – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников. Также она сообщала, что это мероприятие – «очередной повод заявить о нашем регионе и о возможностях, которые мы предлагаем».

Добавим, форум «Псковская область: место, где хочется жить» посвящён 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран.