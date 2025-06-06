Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дополнительный автобус из Пскова в Горнево и обратно запустят 7 июня

Дополнительный автобус по маршруту № 140 Псков – Горнево – Клишово будет запущен для посещения кладбища в деревне Горнево 7 июня, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобысы будут следовать по расписанию: в прямом направлении отправление от ж/д вокзал в 10:00, в обратном направлении отправление от деревни Горнево в 11:10.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

В Пскове пройдёт день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению меланомы и рака кожи
06 июня 2025

В Пушкинских Горах отслужили заупокойную литию на могиле Александра Пушкина
06 июня 2025

Псковские криминалисты провели занятие для школьников
06 июня 2025

В Правительстве РФ оценили программу модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2026–2030 годы
06 июня 2025

В Псковской области названы победители регионального этапа конкурса «Семья года – 2025»
06 июня 2025

К памятнику «Пушкин и крестьянка» в Пскове возложили цветы
06 июня 2025

Опытом жизни в Псковской области поделились соотечественники
06 июня 2025

О возможностях трудоустройства соотечественников в Псковской области рассказали эксперты

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...