Дополнительный автобус из Пскова в Горнево и обратно запустят 7 июня
Дополнительный автобус по маршруту № 140 Псков – Горнево – Клишово будет запущен для посещения кладбища в деревне Горнево 7 июня, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Автобысы будут следовать по расписанию: в прямом направлении отправление от ж/д вокзал в 10:00, в обратном направлении отправление от деревни Горнево в 11:10.
Ранее сообщалось, что 7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
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