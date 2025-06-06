Дополнительный автобус из Пскова в Горнево и обратно запустят 7 июня

20:40, 06 июня 2025, ПАИ

Дополнительный автобус по маршруту № 140 Псков – Горнево – Клишово будет запущен для посещения кладбища в деревне Горнево 7 июня, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобысы будут следовать по расписанию: в прямом направлении отправление от ж/д вокзал в 10:00, в обратном направлении отправление от деревни Горнево в 11:10.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 июня в Пскове будут организованы дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина – Орлецы, сообщили ПАИ в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».