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Общество

В России начнут блокировать созданный ИИ мошеннический контент

Власти намерены принять меры для обнаружения и блокировки в интернете мошеннических материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом пишут «Известия».

В Госдуме готовят комплексный пакет документов с предложениями о внесении изменений в закон «Об информации».

«Мы разрабатываем пакет законопроектов, который будет регулировать все аспекты, связанные с искусственным интеллектом. На заседании рабочей группы мы отдельно обсудили вопрос маркировки и возможной блокировки контента, созданного искусственным интеллектом и содержащего деструктивную информацию», – сообщил Андрей Свинцов.

По его словам, важно как можно скорее принять ограничительные меры, чтобы предотвратить использование такого контента для вымогательства, клеветы и других противоправных действий.

Ранее депутат заявлял о необходимости подготовить и внести поправки в Госдуму в этом году.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина сообщила, что для выявления мошеннических материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта, планируется привлекать компании, специализирующиеся на разработке систем защиты от киберугроз и хакерских атак.

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