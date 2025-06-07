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Общество

Спектакль «Онегин. Версия» оценили зрители на Днях Пушкинской поэзии в «Михайловском»

На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры демонстрируют спектакль «Онегин. Версия», передаёт корреспондент ПАИ.

Постановку создали на стыке уличного театра и жанров сайт-специфик.

Спектакль включает в себя цирк, музыкальный и драматический театр с элементами иммерсивного театра. Автор называет его «собраньем пестрых глав».

Спектакль «Онегин. Версия» поставил режиссер Тимур Кайбжанов и экспериментальное творческое объединение «CrazyHotelCompany». Увидеть постановку можно будет в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня.

Показов будет два: следующий в 14:00.

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Псковская Правда
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На Днях Пушкинской поэзии покажут спектакль «Онегин. Версия»

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~1 мин

На Днях Пушкинской поэзии покажут спектакль «Онегин. Версия». Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Постановку создали на стыке уличного театра и жанров сайт-специфик.

Спектакль включает в себя цирк, музыкальный и драматический театр с элементами иммерсивного театра. Автор называет его «собраньем пестрых глав».

«Этот спектакль отрицает возможность переноса творения в другую локацию, делая конкретное место единственной средой его существования. В спектакле много неожиданностей, шуток и любви», – отметили в ТКД Псковской области.

Спектакль «Онегин. Версия» поставят режиссер Тимур Кайбжанов и экспериментальное творческое объединение «CrazyHotelCompany». Увидеть постановку можно будет в музее-заповеднике «Михайловское» 7 июня.

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