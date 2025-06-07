Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские полицейские обеспечивают безопасность в Дни пушкинской поэзии и русской культуры

УМВД России по Псковской области обеспечивает безопасность граждан в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят с 5 по 8 июня на территории Псковской области. Предполагаемое количество зрителей – до 37 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В обеспечении правопорядка и пропускного режима на территории проведения мероприятий задействовано около ста сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским в охране порядка оказывают сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области и представители АНО «Дружина», а также работники частных охранных организаций.

Основные мероприятия проходят на территории Пскова и Пушкиногорского района.

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, принимает все необходимые меры для того, чтобы Дни пушкинской поэзии прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в ведомстве.

Для осуществления досмотровых мероприятий будут использованы металлические ограждения, арочные и ручные металлодетекторы. Перед началом проведения мероприятий вся территория обследована кинологическими расчётами со служебно-разыскными собаками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июня 2025

Врач объяснила, почему подростки уязвимы для мошенников
07 июня 2025

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 8 июня
07 июня 2025

Ещё 35 ФАПов в Псковской области «Россети» подключат к электросетям
07 июня 2025

Площадь Ани Никандровой благоустроили в Красногородске
07 июня 2025

Порядка 20 инвестпроектов разной направленности реализуют в Псковском районе
07 июня 2025

Заупокойная служба по Александру Пушкину прошла в Святогорском Свято-Успенском монастыре
07 июня 2025

Второй модуль обучения муниципальных служащих стартовал в Псковской области
07 июня 2025

Меры соцподдержки предусмотрены в Псковской области для членов семей участников СВО, пропавших без вести

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...