Псковские полицейские обеспечивают безопасность в Дни пушкинской поэзии и русской культуры
УМВД России по Псковской области обеспечивает безопасность граждан в Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят с 5 по 8 июня на территории Псковской области. Предполагаемое количество зрителей – до 37 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В обеспечении правопорядка и пропускного режима на территории проведения мероприятий задействовано около ста сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским в охране порядка оказывают сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области и представители АНО «Дружина», а также работники частных охранных организаций.
Основные мероприятия проходят на территории Пскова и Пушкиногорского района.
«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, принимает все необходимые меры для того, чтобы Дни пушкинской поэзии прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в ведомстве.
Для осуществления досмотровых мероприятий будут использованы металлические ограждения, арочные и ручные металлодетекторы. Перед началом проведения мероприятий вся территория обследована кинологическими расчётами со служебно-разыскными собаками.
Заупокойная служба по Александру Пушкину прошла в Святогорском Свято-Успенском монастыре